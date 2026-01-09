O Goiás venceu o Tanabi-SP e avançou à 2ª fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time goiano, que tem 100% de aproveitamento na competição, bateu o time paulista por 2 a 0, nesta sexta-feira (9), no estádio Prefeito Alberto Víctolo. Júlio César e Lucas Santos marcaram os gols do clube esmeraldino.\nA vitória do Goiás começou no primeiro tempo, após gol do lateral esquerdo Júlio César que abriu o placar depois de cobrança de pênalti, aos 16 minutos. No retorno do intervalo, logo aos cinco minutos, Lucas Santos recebeu dentro da área e bateu na saída do goleiro do Tanabi para ampliar a vantagem goiana.\nCom o resultado, o Goiás encerrou a fase de grupos da Copinha com 100% de aproveitamento em três jogos. O time goiano liderou o Grupo 3 com nove pontos. O América-RN, com seis pontos, ficou em 2º e também avançou na competição. Tanabi-SP (3º) e Sobradinho (4º) se despediram do torneio nacional.