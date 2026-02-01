A escrita de dez partidas - seis vitórias e quatro empates, no intervalo de dois anos - que tanto incomodava o Goiás, acabou na noite deste domingo (1º), no Estádio da Serrinha.\nApoiado pela torcida esmeraldina, melhor organizado e letal quando teve a chance de definir o clássico, o alviverde venceu o Vila Nova por 1 a 0 e acabou com aquilo que era o trunfo dos torcedores vilanovenses.\nO lateral Diego Caito, aos 33 minutos do primeiro tempo, aproveitou a boa jogada de Jajá pelo lado esquerdo e definiu a sorte e o placar do clássico válido pela penúltima rodada da 1ª fase do Estadual. Diego Caito marcou o segundo gol dele no Goianão e foi decisivo na equipe, que teve outros pratas da casa no time, como Lucas Rodrigues, Pedrinho e Jean Carlos.\nA vitória do Goiás empurra o time para a liderança da etapa inicial, com 17 pontos, mantendo o Vila Nova em 2º lugar (15 pontos). O resultado mostra outra situação na competição - o Vila Nova termina esta fase derrotado duas vezes nos clássicos disputados (2 a 1 para o Atlético-GO e 1 a 0 do Goiás). O alviverde teve o empate (1 a 1) com o Atlético-GO e a vitória em casa sobre o arquirrival.