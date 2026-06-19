O Goiás acertou a venda do atacante Edson Carioca em definitivo ao Mirassol. O clube goiano já recebeu R$ 1,5 milhão pela transferência do jogador de 29 anos, que assinou com a equipe do interior de São Paulo até o fim de 2028.\nA equipe esmeraldina tinha 70% dos direitos econômicos de Edson Carioca e vendeu tudo para o Mirassol. Os outros 30% estão divididos entre o atleta e o Azuriz (PR), clube que defendeu antes do Goiás.\nEdson Carioca chegou ao Goiás em 2025 a pedido do técnico Jair Ventura. O clube goiano pagou cerca de R$ 750 mil para o Azuriz (PR) para adquirir o jogador. Ele assinou contrato de três anos com a equipe esmeraldina.\nSem se firmar no clube goiano, Edson Carioca foi emprestado ao Mirassol ainda em 2025. Ele fez parte da campanha histórica na Série A, que levou o time do interior paulista à Libertadores deste ano.