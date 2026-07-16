O Goiás vendeu mais uma cria de sua base e vai ao mercado buscar reposição para a lateral direita. Diego Caito, que disputou 28 dos 36 jogos do clube goiano em 2026, foi vendido por R$ 5 milhões ao Grêmio e não jogará mais pela equipe esmeraldina na sequência da Série B.Diego Caito, de 22 anos, se despede em baixa do clube goiano por causa das recentes atuações, mas na temporada ele foi titular em boa parte do ano. Contra o Operário-PR, na derrota por 3 a 0 na 14ª rodada, chamou atenção em um lance por não conseguir acompanhar o atacante Hildeberto na jogada do terceiro gol, no final do primeiro tempo.Essa foi a última partida em que Diego Caito atuou como titular pelo Goiás. Ele participou dos três jogos seguintes na Série B, contra Náutico, Ceará e CRB, mas em todos saiu do banco de reservas.Nesses jogos, Rodrigo Soares foi o titular do Goiás e deve seguir com essa condição na sequência da Série B, até que um novo jogador da posição seja contratado. No atual elenco, ele é o único jogador de ofício. O volante Baldória já atuou improvisado.Por causa da negociação de Caito com o Grêmio, o técnico Mozart optou por dar mais minutos para Rodrigo Soares. A mudança na condição de titular na posição ocorreu após o início das negociações com o clube gaúcho.O desfecho ocorreu na manhã desta quarta-feira (15). Diego Caito viajará para Porto Alegre ainda nesta semana e não atuará mais pelo Goiás. Ele passará por exames médicos antes de ser anunciado pela equipe tricolor. Na sequência da temporada, o lateral jogará a Série A, Copa do Brasil e Sul-Americana. No novo clube, há chances de Diego Caito jogar com frequência. Na posição, o técnico Luís Castro improvisou o atacante Cristian Pavón na função.O Goiás vai receber R$ 5 milhões pela transferência em definitivo de Diego Caito. A informação foi confirmada pelo POPULAR junto ao empresário do jogador, Alexandro Neto. Parte do valor, R$ 3 milhões, será pago ainda nesta semana. O restante terá de ser pago até julho de 2027. O Grêmio comprou 50% dos direitos do jogador. Segundo o balanço financeiro, o Goiás detém 90% do passe do atleta.Diego Caito é mais um jogador criado na base esmeraldina que é vendido. Nos últimos anos, o clube goiano acertou as transferências de Larson, para o Palmeiras, e Raykkonen, para o Internacional. Dos três, o lateral foi o que mais jogou no profissional, com 83 partidas e dois títulos: Copa Verde de 2023 e Campeonato Goiano de 2026.O jogador de 22 anos chegou ao Goiás em 2022, quando tinha 18 anos. Ele jogou inicialmente no time sub-20. No ano seguinte, alternou entre base e profissional. A partir do fim de 2024, Diego Caito foi integrado à equipe principal e não saiu mais.Neste ano, Diego Caito começou a temporada como titular. Dos 28 jogos que disputou em 2026, foi titular em 18. O lateral só perdeu espaço em algumas partidas por opção e também após ser diagnosticado com apendicite em abril. Ele ficou fora de seis partidas, cinco pela Série B e uma pela Copa do Brasil.O valor da venda de Diego Caito não mudará a crise financeira do Goiás. O clube deve usar esse recurso de R$ 3 milhões para quitar parte dos salários atrasados de jogadores e funcionários.A direção do Goiás ainda aguarda a entrada de outros recursos, cerca de mais R$ 9 milhões, para administrar o cenário financeiro.