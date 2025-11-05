O Goiás trafega por uma fase negativa em diferentes frentes. Uma delas tem a ver com o desempenho ofensivo e passa diretamente pelo camisa 9. O atacante Anselmo Ramon, que ocupa essa função, vive período de instabilidade, apesar de ser o artilheiro da equipe em 2025. Isso afeta o rendimento de gols marcados do time como um todo.Anselmo Ramon foi contratado pelo Goiás em meados de abril para resolver o problema da camisa 9. A diretoria apostou em um nome forte, jogador experiente, liberou Breno Herculano e o reforço não demorou muito para provar o seu valor. Nos dez primeiros jogos, ele balançou as redes três vezes. A partir dali, marcou gols com uma certa frequência vestindo a camisa esmeraldina.Porém, atualmente Anselmo Ramon vive um momento de pouca produtividade. Nos últimos dez jogos, fez apenas um gol (na derrota de 3 a 1 para a Chapecoense) e ainda foi expulso contra o Coritiba (empate em 0 a 0). Como base de comparação, nos dez jogos anteriores o atacante somou cinco gols na mesma quantidade de jogos.Apesar de não ter disputado o Campeonato Goiano e a Copa Verde, Anselmo Ramon é o artilheiro do Goiás na temporada, com nove gols - todos eles anotados na Série B. O vice-artilheiro do ano é o goleiro Tadeu, com sete gols, seguido pelos atacantes Jajá e Pedrinho, ambos com quatro gols, cada.A quantidade baixa de bolas na rede nos últimos tempos por parte de Anselmo Ramon atinge em cheio o rendimento ofensivo do time esmeraldino. Nos últimos dez jogos, o Goiás só fez sete gols, uma média de 0,7 por partida. Nos dez jogos anteriores, quando o camisa 9 vivia boa fase, a equipe tinha anotado 13 gols, uma média de 1,3 por partida.Na disputa por uma vaga no G4, o Goiás tem apenas o 9º melhor ataque, com 39 gols marcados, empatado com Novorizontino, Atlético-GO e Athletic-MG. Só oito clubes do campeonato possuem uma quantidade menor, e o único deles que briga lá em cima é curiosamente o líder Coritiba, que possui somente 35 gols marcados (3º menor número).Apesar da fase ruim, que gera críticas da torcida, Anselmo Ramon segue como o único atacante titular absoluto da equipe. A última vez que ele não começou jogando foi na vitória por 1 a 0 sobre o Paysandu, por ter sido expulso no duelo anterior. Antes disso, não jogou na vitória por 1 a 0 sobre o América-MG, por causa do terceiro cartão amarelo.As únicas ocasiões em que Anselmo Ramon não começou uma partida como titular desde que foi contratado pelo Goiás foram na vitória por 2 a 1 contra o Operário-PR e no empate em 2 a 2 diante do Vila Nova, justamente nos dois primeiros jogos do atacante com a camisa alviverde. Nesses duelos, ele entrou no decorrer do segundo tempo. A partir da derrota por 1 a 0 para o América-MG, o artilheiro assumiu a titularidade e não largou mais.Nos dois últimos jogos, os companheiros de Anselmo Ramon no ataque foram Jajá (quatro gols na temporada) e Welliton Matheus (três gols na temporada). Pedrinho (quatro gols), Arthur Caíke (três gols) e Esli Garcia (dois gols), os outros atacantes do atual elenco, sofreram com problemas físicos ao longo do ano, principalmente os dois últimos.O lateral Moraes (dois gols), por exemplo, já atuou improvisado no setor ofensivo. O atacante de ofício Vitor Hugo também faz parte do plantel após subir das categorias de base, mas só tem três jogos no profissional e não marcou gols.Para tentar superar a instabilidade, Anselmo Ramon terá mais uma oportunidade de comandar o ataque do Goiás na próxima sexta-feira (7), às 21h30, na Arena Pantanal, quando o time visita o Cuiabá pela 36ª rodada da Série B. Neste momento, o esmeraldino é o 7º colocado da competição, com 55 pontos, um ponto atrás do Athletico-PR, que abre o G4.