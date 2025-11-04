O Goiás está passando por uma crise dentro da Serrinha. No 1º turno da Série B, o time tinha feito um aproveitamento de 70% dentro de casa, com desempenho de seis vitórias, três empates e apenas uma derrota. No 2º turno, até o momento, o esmeraldino viu o rendimento em casa despencar e possui atualmente 41,66% de aproveitamento, com três vitórias, um empate e quatro derrotas na segunda metade do torneio.\nA queda livre sofrida pelo Goiás no 2º turno passa por muitos fatores, desde a perda de confiança até a falta de efetividade dos atletas e escassez de soluções técnicas e táticas. Um reflexo dessa piora é justamente o comportamento na Serrinha, onde o time alviverde dificilmente tropeçava.\nNo 1º turno, o Goiás venceu adversários diretos como Coritiba (1 a 0) e Cuiabá (3 a 1) como mandante e se impôs contra times mais frágeis, como Amazonas (1 a 0) e Ferroviária (2 a 0) - apesar disso, a única derrota na primeira metade do campeonato foi contra o Athletic-MG (2 a 1), que briga contra o rebaixamento para a Série C.