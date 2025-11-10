Nesta segunda-feira (10), após dois dias de folga, o Goiás retomou os treinamentos no CT Edmo Pinheiro e iniciou a preparação para o duelo diante do Novorizontino, no próximo domingo (16), a partir das 16h30, na Serrinha. Internamente, o clube vive a expectativa de contar com o retorno de alguns jogadores lesionados para a partida decisiva.\nLeia também\n+ Goiás tenta pôr fim à pior sequência em casa desde 2023\nNa semana passada, os seguintes atletas estavam no departamento médico: o lateral direito Diego Caito (contusão muscular na posterior da coxa direita), os volantes Marcão (inflamação no tendão de aquiles do tornozelo esquerdo) e Gonzalo Freitas (contusão muscular na anterior da coxa direita), o meia Wellington Rato (contusão ligamentar no cruzado anterior do joelho direito) e o atacante Esli Garcia (edema ósseo no tornozelo direito).