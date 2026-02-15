O Goiás está na expectativa de saber qual time vai enfrentá-lo na semifinal do Campeonato Goiano. Os possíveis adversários são Atlético-GO, Anapolina e Anápolis, e tudo depende do jogo desta segunda-feira (16), entre Vila Nova e Anápolis, no Estádio Olímpico. O que se sabe é que o esmeraldino só reencontrará o rival colorado em uma eventual decisão.Neste momento, o Goiás é a melhor equipe do Goianão, com 24 pontos somados, sete vitórias, três empates e nenhuma derrota, além de 19 gols marcados (2º melhor ataque) e três gols sofridos (melhor defesa). Juntando a 1ª fase e as quartas de final, o esmeraldino ocupa a liderança geral na tabela de classificação, sendo o único clube invicto até aqui.Isso é importante porque determinará o adversário na semifinal. Em caso de vitória do Vila Nova sobre o Anápolis, o Goiás perderá a liderança geral e terá um clássico contra o Atlético-GO. Se o Vila empatar ou perder, mas se classificar, seja no tempo normal ou nos pênaltis, o esmeraldino fica em 1º e vai enfrentar a Anapolina. Se o Anápolis eliminar o Vila Nova, o Galo da Comarca passa a ser o time que estará no caminho do alviverde na semifinal.Portanto, o Goiás tem dois cenários em que enfrenta times do interior e um no qual mede forças contra o Atlético-GO. Na 1ª fase, o esmeraldino empatou com o Dragão (1 a 1), na Serrinha, e venceu a Anapolina (2 a 0), no Jonas Duarte. Por estar no mesmo grupo do Anápolis, as duas equipes não travaram nenhum confronto em 2026.Naturalmente, o Goiás prefere evitar um clássico na semifinal, até porque o Atlético-GO vem sendo um grande algoz em mata-matas do Goianão.Desde 2019, foram dez partidas eliminatórias, com sete vitórias rubro-negras, dois empates e apenas um triunfo esmeraldino, que foi seguido de uma derrota alviverde nos pênaltis posteriormente.A última vez que o Goiás eliminou o Dragão foi na semifinal do Estadual de 2017. Coincidentemente, naquela edição o esmeraldino enfrentou o Vila Nova na final, ganhando os dois jogos (por 3 a 0 e 1 a 0) e se sagrando campeão. Esse seria o melhor cenário alviverde para acabar com a seca de títulos no Goianão, cujo título mais recente foi conquistado em 2018.