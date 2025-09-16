Diante do Paysandu, o Goiás novamente terá uma escalação diferente em relação à partida anterior na Série B. No 2º turno da competição nacional, até aqui, o técnico Vagner Mancini ainda não repetiu o time titular nenhuma vez. Na maioria dos casos, por problemas de lesões e suspensões. A situação ocorre justamente no momento de maior instabilidade da equipe na Segundona.\nA última ocasião em que o Goiás teve a mesma escalação inicial em jogos consecutivos ocorreu entre a 5ª e a 6ª rodadas da Segundona. Nas vitórias contra Botafogo-SP (1 a 0) e Avaí (2 a 1), o time entrou em campo com a mesma formação: Tadeu; Diego Caito, Lucas Ribeiro, Messias e Lucas Lovat; Marcão, Juninho e Rafael Gava; Welliton Matheus, Anselmo Ramon e Pedrinho.\nDesde então, Vagner Mancini jamais repetiu a mesma escalação entre uma partida e outra. Para o comentarista esportivo Evandro Gomes, essa mudança constante acaba se tornando um problema.