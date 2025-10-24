O Saneago / Goiás Vôlei estreia na Superliga Masculina de Vôlei de 2025/26 nesta sexta-feira (24), feriado em Goiânia, contra o Praia Clube, de Uberlândia (MG). O jogo será às 18h30, no Ginásio Rio Vermelho, na capital goiana.\nO adversário da estreia é um teste expressivo para o time esmeraldino. O Praia Clube é um dos principais candidatos ao título da Superliga e promete desafiar o Cruzeiro, atual campeão. Na última edição, a equipe mineira ficou em 3º lugar.\nO Goiás Vôlei vai para a sua terceira participação na história da Superliga. A primeira vez que a equipe esteve na elite foi na temporada 2021/22, em que ficou na 11ª colocação e acabou rebaixada.\nO time retornou em 2024/25 e conseguiu a permanência, ficando em 10ª, e chega para a edição de 2025/26 como o segundo ano consecutivo na elite. Será o único time goiano na atual edição da Superliga masculina.