O responsável pelo saque mais eficiente da Superliga masculina veste as cores do Goiás Vôlei: André Saliba, de 26 anos e 2,03m, é um dos destaques da equipe esmeraldina, que faz boa campanha na competição e está na briga por uma das oito vagas para os playoffs. O oposto do clube goiano lidera em eficiência no fundamento entre todos atletas da elite do vôlei nacional.\nA medição de saques eficientes leva em consideração os pontos marcados (ace) e quando o saque força o adversário a realizar o chamado “passe C”, que é quando quem recepciona a bola faz um passe em cenário de maior dificuldade. Isso pode ocasionar alguns erros na sequência da jogada. Saliba tem eficiência de 42,1% nos seus saques em relação ao total de saques na Superliga.\nSaliba marcou, até agora, 131 pontos na Superliga. São 111 de lances de ataque, 13 de saques (líder da equipe) e sete de bloqueios.