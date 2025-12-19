Em boa fase na Superliga masculina, o Saneago/Goiás Vôlei vai fechar o 1º turno da competição nacional no próximo domingo (21) com confronto direto diante do Itambé Minas. A partida válida pela 11ª rodada vale muito para o clube goiano, pois definirá qual equipe vai terminar a primeira metade da competição na 4ª colocação e garantir mando de quadra nas quartas de final da Copa do Brasil.O Goiás Vôlei está embalado na Superliga. O clube goiano venceu os últimos três jogos, sendo os dois últimos de virada e fora de casa contra SESI-Bauru (3 sets a 2) e Suzano (3 sets a 1). O time esmeraldino é o 4º colocado com 18 pontos, 11 atrás do líder Campinas e sete à frente do Monte Carmelo, primeiro time fora do G8.O Goiás Vôlei vai participar da Copa do Brasil pela primeira vez em sua história. Na última rodada, após vencer o Suzano, fora de casa, por 3 sets a 1, o clube goiano garantiu presença entre os oito melhores times do 1º turno da Superliga masculina e conquistou vaga para o torneio eliminatório que será disputado no ano que vem.A Copa do Brasil é disputada em jogo único em todas as fases a partir das quartas de final, que é a única fase do torneio em que os quatro melhores da Superliga podem jogar em casa - essa partida deve ser disputada no dia 27 de janeiro. Semifinal e final serão disputadas no ginásio Moringão, em Londrina, no Paraná, nos dias 7 (semi) e 8 (final) de março.Se vencer o Minas ou perder desde que por 3 sets a 2, o Goiás Vôlei vai fechar o 1º turno na 4ª colocação e garantir o mando de quadra nas quartas de final do torneio eliminatório.“Temos que aproveitar o momento que estamos vivendo, a fase positiva. Estamos confiantes, mas com os pés nos chão. Será um jogo difícil, conhecemos o Minas, é um confronto direto. Será especial, primeira vez do clube na Copa do Brasil e tem tudo para se tornar um momento marcante para nós”, comentou Juninho, central do Goiás Vôlei e um dos destaques da equipe esmeraldina na competição.Juninho é um dos jogadores da Superliga com melhores aproveitamentos de ataque. O camisa 10 do Goiás Vôlei acerta 61,5% dos ataques que tenta durante as partidas, é o líder do quesito na equipe esmeraldina e o 5º em toda competição - o líder é o central Lucão, do Sada Cruzeiro, com 65,5% de aproveitamento.O central foi um dos seis jogadores contratados pelo Goiás Vôlei neste ano - o clube manteve a base da edição passada da Superliga. “Somos um grupo que conseguiu formar um ambiente de família. Nos fechamos entre nós e estamos fazendo por onde para conquistar aos poucos. Trabalhamos sério, tem momentos de brincadeira, mas o dia a dia é formado por uma vontade de todos de querer estar aqui e crescer na Superliga”, comentou o jogador de 25 anos sobre o bom momento.Nas quartas de final da Copa do Brasil, os times se enfrentam em jogo único na casa do time de melhor campanha, considerando o cruzamento olímpico (1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º).Será a primeira vez, desde a final da Superliga B em abril de 2024, que o Goiás Vôlei vai disputar um jogo no cenário de playoffs.“Pensando na nossa equipe, é um playoff de jogo único. Tivemos na Superliga B quando fomos campeões e, desde então, não tivemos nada parecido. O jogo é jogado, todos estão no mesmo barco. O importante será trazer o jogo para Goiânia. A força da torcida vai impactar, é uma oportunidade única para nosso projeto chegar na semifinal. Vamos lutar por isso”, acrescentou o técnico Hítalo Machado, que comanda o clube esmeraldino desde 2022.O confronto direto entre Goiás Vôlei e Minas será disputado no ginásio Rio Vermelho no próximo domingo (21), a partir das 11 horas. Os ingressos estão à venda no site ingresso.goiasec.com.br - é necessário realizar cadastro facial. Os valores são de 40 reais (cadeira) e 140 reais (cadeira quadra), com pagamento de meia-entrada para torcedores com a camisa do Goiás, além de estudantes, professores, idosos, pessoas com deficiência, doadores de sangue e doadores de 1kg de alimento não perecível.