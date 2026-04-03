O Goiás Vôlei inicia um momento histórico para o vôlei goiano: pela primeira vez uma equipe do Estado disputará os playoffs da Superliga masculina. Neste sábado (4), a partir das 21 horas, o clube esmeraldino desafia o Sada Cruzeiro no primeiro jogo das quartas de final da competição nacional. O duelo será disputado no ginásio Poliesportivo do Riacho, em Contagem (MG).\nO Cruzeiro é o time a ser batido no vôlei nacional há algumas temporadas. A equipe mineira emplacou diversos troféus nos últimos anos. São cinco Mundiais (o último em 2024), 11 Sul-americanos (o último em 2025), nove títulos da Superliga (o último em 2024/2025) oito taças da Copa do Brasil (a última em 2025) e sete conquistas da Supercopa brasileira (a última em 2025).\n“Para nós é uma grande honra viver esse momento pelo Goiás Vôlei. Temos a plena certeza que estamos na história, clube pioneiro a passar esse momento, mas sabendo que podemos ir além. Temos a oportunidade de jogar o playoff, das quartas de final contra o Cruzeiro e ficamos felizes”, comentou o técnico Hítalo Machado.