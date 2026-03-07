O vôlei goiano vai viver um momento histórico com a participação do Goiás Vôlei na semifinal da Copa do Brasil masculina. Neste sábado (7), a partir das 18h30, o clube goiano encara o Vôlei Renata, de Campinas-SP, em jogo único que vale vaga na decisão. A partida decisiva será disputada no ginásio Moringão, em Londrina-PR, que é a sede da fase final do torneio nacional.\nÉ a primeira vez na história que uma equipe goiana disputa a Copa do Brasil de vôlei. O time esmeraldino conquistou vaga na competição por ter terminado o 1º turno da Superliga entre os oito melhores classificados. Nas quartas de final, o Goiás Vôlei bateu o Minas, por 3 sets a 2, como visitante, no dia 28 de janeiro.\n“É um momento muito especial. Quem acompanha o voleibol em Goiás há mais tempo sabe o quanto o esporte precisou de estrutura, continuidade e projetos sérios para chegar onde está hoje. Ver o Saneago Goiás Vôlei disputando uma semifinal de Copa Brasil mostra que todo esse trabalho está dando resultado. Para mim, como treinador, dá muito orgulho fazer parte disso junto com atletas, comissão, diretoria e todos que acreditam no projeto”, afirmou o técnico Hítalo Machado, que comanda o Goiás Vôlei.