Com bons números após um terço da fase de classificação da Superliga masculina, na 5ª colocação, com 11 pontos e bom momento na competição nacional, o Saneago / Goiás Vôlei vive um salto de competitividade na elite do vôlei após fazer contratações pontuais e obter bom entrosamento em quadra. Nesta quarta-feira (3), a equipe esmeraldina encara o Joinville, no ginásio Rio Vermelho, em Goiânia, com objetivo de ampliar a boa fase.Na Superliga, a equipe esmeraldina venceu três partidas e sofreu quatro derrotas, mas pontuou em cinco dos sete jogos - em duas derrotas, o Goiás Vôlei perdeu de 3x2, o que rendeu dois pontos ao clube goiano.A essa altura da competição na temporada passada, o Goiás Vôlei tinha apenas cinco pontos, duas vitórias e ocupava a 11ª colocação dentro da zona de rebaixamento.“Desde o início da temporada, o objetivo está traçado e ainda não alçamos, que é chegar aos playoffs. Temos um longo período de jogos pela frente. Está sendo um bom início de competição dentro das metas que traçamos”, comentou o técnico Hítalo Machado, que lidera o clube goiano desde o início do projeto.Para a temporada de 2025/2026, que começou no fim de outubro, o Goiás Vôlei fez contratações pontuais e acertou com seis jogadores: os ponteiros Ernest, Rammé e Robinho, os opostos João Vitor e Saliba e o central Juninho. No elenco com 16 atletas, os demais são remanescentes da última temporada.Robinho é o maior pontuador do Goiás Vôlei na Superliga. É o 12º na estatística na liga inteira, com 112 pontos. O maior pontuador geral da competição é Bryan, do Vôlei Guarulhos, que anotou 186 pontos.Diferentemente dos últimos anos, o Goiás Vôlei almeja mais do que apenas a permanência. O clube goiano quer avançar aos playoffs (fase eliminatória). Uma meta no 1º turno é terminar na faixa de classificação - os oito primeiros avançam à 2ª fase e, neste momento, a equipe é a 5ª colocada com 4 pontos de vantagem para o 9º colocado (São José-SP). Faltam quatro jogos para o fim do 1º turno, incluindo o desta quarta-feira (3).“Tem muita coisa ainda, mas vamos brigar por cada bola durante toda a temporada”, completou o treinador.Hítalo Machado é um técnico exigente e uma das suas marcas é cobrar evolução tática e técnica da equipe esmeraldina. Neste momento, o treinador entende que o Goiás Vôlei pode melhorar nas duas principais fases do jogo: ataque e defesa.“O vôlei é um esporte de constante evolução. Hoje (quinta, 28), por exemplo, vamos aquecer treinando bloqueio. É um caminho técnico e tático para crescer individualmente, e isso faz o time coletivamente também crescer. O ataque pode evoluir, nossa defesa pode melhorar e nosso saque, que já é bom, também. Nós temos uma boa margem de evolução”, disse o técnico esmeraldino.O Goiás Vôlei volta à quadra na noite desta quarta-feira (3). No ginásio Rio Vermelho, no Centro de Goiânia, a equipe esmeraldina desafia o Joinville, a partir das 21h30, pela 8ª rodada da Superliga. Adversário da rodada, o Joinville tem 6 pontos e já fez um jogo a mais do que o Goiás Vôlei.Ingressos estão à venda no site ingresso.goiasec.com.br - é preciso fazer cadastro. Os valores são de 40 reais (cadeiras) e 140 reais (cadeira na quadra). Estudantes, professores, idosos, pessoas com deficiência, doadores de sangue, doadores de 1kg de alimento não perecível e torcedores com a camisa do Goiás pagam meia.