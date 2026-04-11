Apesar da eliminação nas quartas de final da Superliga, o Goiás Vôlei faz um saldo positivo dos resultados obtidos na temporada 2025/2026. O time goiano fez história nas competições nacionais e manteve o domínio recente no âmbito estadual. O elenco entra de férias, mas a direção vai iniciar nos próximos dias a montagem do grupo para a temporada de 2026/2027.\nNa quinta-feira (9), o Goiás perdeu por 3 sets a 0 para o Cruzeiro no segundo jogo das quartas de final e foi eliminado da Superliga masculina. Apesar da queda, chegar aos playoffs foi uma conquista histórica. Foi a primeira vez que uma equipe goiana de vôlei avançou à fase final da principal competição do País.\nA campanha do Goiás na Superliga foi de dez vitórias e 14 derrotas. O time goiano avançou à fase final na 8ª colocação geral - melhor registro de um clube do Estado na história da competição.