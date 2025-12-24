O Goiás Vôlei fez história na primeira metade da fase de classificação da Superliga masculina e encerrou o primeiro turno da competição nacional na 5ª colocação, com 18 pontos e conquistou a vaga inédita para a Copa do Brasil. É o melhor início de uma equipe goiana na história do torneio.\n“Nós fechamos o primeiro turno em 5º, o que para nosso Estado e nossa equipe é um feito histórico. Isso nunca aconteceu no cenário do voleibol nacional para a gente. Estamos fazendo história, mas sabemos que a competição só encerra depois do segundo turno. Então temos que manter os pés nos chão. Tem muita coisa para acontecer”, comentou o técnico Hítalo Machado, que lidera a equipe esmeraldina desde 2022.\nA campanha do Goiás Vôlei, até aqui, tem seis vitórias e cinco derrotas (nenhuma por 3 sets a 0). O time goiano terminou o primeiro turno na 5ª posição, com 18 pontos, seis à frente do Monte Carmelo, que é o primeiro time fora da faixa de classificação para os playoffs da Superliga masculina.