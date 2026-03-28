A histórica temporada do Goiás Vôlei ganhou uma conquista extra nesta semana com a classificação inédita da equipe goiana para os playoffs da Superliga masculina. O time esmeraldino garantiu presença na fase final da principal competição de vôlei do País com duas rodadas de antecedência. Agora, o clube alviverde se prepara para iniciar uma série de mata-mata de três partidas nas quartas de final contra o Sada/Cruzeiro.\nO clube goiano encerrou a primeira fase nesta sexta-feira (27). Fora de casa, o time esmeraldino perdeu por 3 sets a 1 para o Minas. As parciais foram de 25-16, 24-26, 25-21 e 25-21. O resultado manteve o Goiás Vôlei na 8ª colocação. Nas quartas de final, a equipe encara o Sada/Cruzeiro, que fez a melhor campanha da Superliga.\nA Superliga foi criada em 1994/1995, mas só na temporada de 2021/2022 que um clube goiano disputou a competição pela primeira vez. Foi com o Goiás Vôlei, que surgiu após parceria entre a agremiação esmeraldina e a Associação Esportiva Vôlei Pró.