O Saneago / Goiás Vôlei perdeu para o Sada Cruzeiro na noite desta quinta-feira (9), no Ginásio Rio Vermelho, em Goiânia, e está eliminado da Superliga masculina de vôlei. Pela primeira vez disputando os playoffs da competição, o time goiano se despede dela nas quartas de final após perder a melhor de três por dois jogos a zero.\nNesta quinta-feira (9), o Goiás Vôlei perdeu por 3 sets a 0 (21/25, 17/25 e 23/25). No primeiro jogo da série, em Contagem (MG), o placar em sets foi o mesmo a favor da equipe mineira.\nO Goiás avançou à fase eliminatória após fechar a fase de classificação na oitava colocação geral com dez vitórias em 22 jogos. O Cruzeiro foi o líder geral, com 17 vitórias após 22 rodadas.\nO Cruzeiro, agora, terá vai encarar o vencedor do duelo entre Minas e Suzano - a equipe mineira venceu o primeiro jogo e tem a chance de avançar à semifinal nesta sexta-feira (10) caso vença a segunda partida.