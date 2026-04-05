O Goiás Vôlei foi dominado e superado pelo Cruzeiro no primeiro jogo das quartas de final da Superliga. Neste sábado (4), no ginásio Poliesportivo do Riacho, em Contagem (MG), o time mineiro venceu por 3 sets a 0. As parciais foram de 25-19, 25-20 e 25-18.\nCom o resultado, o Cruzeiro abre vantagem por vaga na semifinal. As quartas de final são disputadas em até três partidas. Avança de fase quem vencer dois duelos.\nO próximo compromisso, que já pode definir o confronto, será disputado na quinta-feira (9), a partir das 21 horas, no ginásio Rio Vermelho, em Goiânia. O Goiás precisa vencer o duelo para forçar o terceiro jogo, que está previsto para o dia 15 de abril, em Contagem.