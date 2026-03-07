O Goiás Vôlei encerrou a sua participação na Copa Brasil. Na noite deste sábado (7), no Ginásio Moringão, em Londrina-PR, a equipe goiana foi derrotada pelo Vôlei Renata por 3 sets a 0, com parciais de 25x19, 25x20 e 25x18. Como se tratava de um jogo único, válido pela semifinal da competição, o time esmeraldino se despediu do torneio.\nEssa foi a primeira vez na história que uma equipe goiana disputou a Copa Brasil. O time esmeraldino conquistou vaga na competição por ter terminado o 1º turno da Superliga entre os oito melhores classificados. Nas quartas de final, o Goiás Vôlei bateu o Minas, por 3 sets a 2, como visitante, no dia 28 de janeiro.\nA final da Copa Brasil vai ocorrer no domingo (8), também no Ginásio Moringão, a partir das 20h30. O Vôlei Renata encara o ganhador de Sada Cruzeiro x Praia Clube Uberlândia, previsto para começar às 21 horas deste sábado (7).