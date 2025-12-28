O Goiás Vôlei voltou aos treinos após a folga de Natal e iniciou a preparação para o returno da Superliga masculina. O time goiano terá 11 rodadas, a partir do dia 10 de janeiro, para buscar a classificação inédita para os playoffs da competição nacional. O foco do clube esmeraldino será manter o nível de competitividade na reta final da fase de classificação.\n“Será um returno de muito equilíbrio novamente. O primeiro turno foi prova disso. O 9º colocado (Monte Carmelo) terminou a seis pontos da gente. Isso mostra que a Superliga está equilibrada e os detalhes fazem a diferença, acredito que seguirá assim no segundo turno”, comentou o levantador do Goiás Vôlei, Everaldo, um dos líderes e jogadores mais experientes do time goiano.\nEveraldo é um dos atletas dez (de 16) atletas que já estavam no Goiás Vôlei em relação à última temporada. Para o levantador, uma situação que ajuda a explicar o bom momento da equipe goiana foi o fato do time esmeraldino aproveitar mais as chances criadas nas partidas.