O Saneago Goiás Vôlei, único representante do vôlei goiano na Superliga masculina de 2025/26, segue a preparação para sua terceira temporada na elite nacional - a segunda consecutiva. Com mais de dois meses de atividades e treinamentos até aqui, a equipe fechou o elenco e tem torneios preparatórios para ajustar o time na busca por uma vaga nos playoffs do torneio.\nA estreia do Saneago Goiás na Superliga será no dia 24 de outubro (uma sexta-feira), data do aniversário de Goiânia. O duelo será disputado no Ginásio Rio Vermelho, a partir das 18h30.\nNa temporada passada, o Saneago Goiás participou da Superliga A depois de ter sido campeão da Superliga B em 2023/24, quando venceu outro time goiano, a Neurologia Ativa, na final da competição.\nEm seu retorno à elite, a equipe esmeraldina lutou contra o rebaixamento até o fim e terminou em 10º lugar - foram 12 participantes, e os dois piores clubes (Neurologia Ativa e APAN/Roll-on Blumenau/SC) caíram de Divisão.