O Goiás Vôlei encara o Sada Cruzeiro em jogo decisivo para seguir vivo na busca por uma vaga na semifinal da Superliga masculina. Nesta quinta-feira (9), a equipe esmeraldina precisa vencer o time mineiro para forçar o terceiro jogo das quartas de final. O duelo será disputado no ginásio Rio Vermelho, a partir das 21 horas.\nNo primeiro jogo do confronto, em Contagem (MG), o Cruzeiro dominou a partida do início ao fim e venceu por 3 sets a 0. Com o resultado, a equipe celeste está a uma vitória de avançar à semifinal.\nAo time goiano só resta a vitória. O Goiás precisa ganhar em casa para forçar o terceiro jogo na eliminatória. Se conseguinte, o terceiro duelo será disputado em Contagem (MG), no dia 15, a partir das 21 horas.\nPortanto, o jogo desta quinta-feira vale a sequência na Superliga para o Goiás. Pela primeira vez na história, um clube do Estado chega a fase final da competição nacional.