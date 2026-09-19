O elenco do Goiás Vôlei contará com novidades entre os atletas goianos para a disputa da Superliga masculina na temporada 2026/27. A equipe esmeraldina contará com quatro jogadores nascidos no Estado, com dois estreantes: Eduardo Carísio, levantador, e Geraldo Graciano, oposto. Eles se juntam aos ponteiros Henrique Batagim, ídolo e capitão da equipe, e Marcos Valentim, cria da base.\nCom 1,90 metro de altura e nascido em Catalão, Eduardo Carísio, de 30 anos, é o novo levantador do Goiás Vôlei.\nO goiano foi influenciado pelo pai, que é dentista e jogava vôlei de forma amadora em Catalão, a praticar a modalidade. O pai do jogador montava uma equipe para disputar campeonatos regionais e os Jogos Abertos. Antes, Carísio jogava futebol.\n“Meu pai arrumava um horário em uma escola, juntava a galera e eu sempre escutava falar dos campeonatos. Saía do futebol e ia direto para lá. Foi ali que eu aprendi a jogar. Então, se não fosse meu pai, eu não estaria jogando vôlei. Foi sempre por iniciativa dele, pelo projeto que ele tinha e também pelo amor dele pelo voleibol”, comentou Carísio ao POPULAR.