A direção do Goiás voltou a atrasar salários do elenco esmeraldino neste mês. O clube ainda não quitou os vencimentos em carteira e os direitos de imagem dos jogadores. Esse é o terceiro mês seguido que os atletas convivem com atrasos.\nO atual atraso é de dois meses de direitos de imagem, um referente ao mês de maio e o outro ao mês de junho, além de um mês, de junho, dos salários em carteira. Os vencimentos referentes ao mês de junho seriam pagos no início deste mês (julho), mas seguem sem previsão.\nOs salários dos jogadores são divididos nestes dois modos. Parte é paga em regime de CLT, junto com encargos trabalhistas, como FGTS e INSS. O outro modo é o direito de imagem, que remunera o uso comercial da imagem por parte do clube. É aí que se concentra a maior parte dos salários dos atletas.