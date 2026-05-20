O meia Lucas Lima e o zagueiro Ramon Menezes voltam a ficar à disposição do técnico Daniel Paulista para o jogo contra o Avaí. A dupla cumpriu suspensão na rodada passada da Série B e está liberada para atuar no próximo domingo (24).\nLucas Lima recebeu o terceiro amarelo no clássico contra o Vila Nova. No mesmo duelo, que terminou com vitória esmeraldina por 1 a 0, o zagueiro Ramon Menezes foi expulso. Eles ficaram fora da vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-SP no último sábado (16).\nCom o retorno dos jogadores, o técnico Daniel Paulista não terá nenhum desfalque além dos atletas que já estavam fora: goleiro Tadeu (fratura na tíbia) e atacante Cadu (contusão muscular).\nGoiás e Avaí se enfrentam no próximo domingo a partir das 19 horas na Ressacada. O duelo é válido pela 10ª rodada da Série B.