O Goiás não só reassumiu a liderança da Série B, como voltou a liderar as probabilidades de acesso à Série A e título da Segundona após vencer o Paysandu, no último sábado (20), e ver o Coritiba ser superado pelo América-MG, no domingo (21). A equipe esmeraldina tem 48 pontos após 27 rodadas.\nA chance de acesso do Goiás subiu de 72,2% para 82,5% após o clube goiano voltar à liderança da Série B. O Coritiba tinha, até então, a maior probabilidade: era de 88,6% antes da 27ª rodada começar e agora é de 75,6%. Os dados são do departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).\nA probabilidade de título para o Goiás também subiu, era de 21% e agora é de 34,7%. O clube esmeraldino tem como objetivo voltar a ser campeão da Série B para garantir vaga na Copa do Brasil do ano que vem e evitar a ausência no torneio nacional por dois anos seguidos.