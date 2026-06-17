O Goiás voltou a se afastar das posições que vão definir os clubes que vão disputar o acesso à Série A após nova sequência sem vitória na Série B. O time esmeraldino tem oscilado na competição nacional e ainda não conseguiu se firmar na disputa por uma vaga na elite nacional.\nApós o fim da 13ª rodada, o Goiás perdeu mais duas posições, ocupa a 12ª colocação e voltou a se afastar do grupo dos seis primeiros colocados. A queda na tabela ocorreu em meio à sequência do clube esmeraldino sem vencer na Série B.\nO time goiano não ganhou nos últimos três jogos: empate por 1 a 1 com o Atlético-GO, goleada de 4 a 0 sofrida para o Novorizontino e nova igualdade por 1 a 1, desta vez com o Athletic-MG.\nQuando iniciou essa sequência, no clássico contra o Dragão, o Goiás era o 6º colocado e fechava a faixa dos playoffs da Série B. Depois dos três jogos, o time esmeraldino perdeu seis posições e não conseguiu se consolidar nas primeiras colocações da Série B.