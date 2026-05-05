O Goiás voltou à zona de rebaixamento (Z4) da Série B depois de 146 rodadas. O time esmeraldino concluiu a 7ª rodada da atual edição na 17ª posição, a primeira dentro do grupo dos quatro últimos colocados.\nÉ a primeira vez desde a edição de 2018 que o Goiás finaliza uma rodada da Série B dentro do Z4. A última vez que isso ocorreu foi na 12ª rodada em 2018. Na ocasião, a equipe esmeraldina foi a 17ª colocada.\nDepois desse registro, o Goiás disputou 146 rodadas por quatro edições diferentes da Série B: 2021, 2024, 2025 e 2026. Em nenhuma das três edições anteriores a atual o clube esmeraldino tinha terminado uma rodada dentro do Z4. Isso voltou a ocorrer na atual temporada, após a conclusão da 7ª rodada.\nConsiderando todas as participações do Goiás na Série B no formato dos pontos corridos, é apenas a 25ª ocasião que o clube goiano termina uma rodada dentro do Z4.