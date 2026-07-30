O elenco do Goiás voltou aos treinos nesta quinta-feira (30) depois de dois dias de folga. O técnico Mozart e jogadores iniciaram a preparação para o duelo contra o Londrina, que será disputado no dia 10 de agosto pela 21ª rodada da Série B.\nNa atividade realizada no período da manhã no CT Edmo Pinheiro, o treinador voltou a contar com atletas que desceram para atuar na base e foram campeões da Série B sub-20 na semana passada.\nO lateral esquerdo Danilo, o meia Hygor e o atacante Halerrandrio atuaram na vitória nos pênaltis sobre o Ceará na quinta-feira (23) passada. Eles ganharam alguns dias a mais de folga e voltaram às atividades com o elenco profissional.\nDanilo, lateral esquerdo, está integrado ao time profissional e atua em algumas ocasiões com a equipe sub-20 (Rosiron Rodrigues / Goiás)