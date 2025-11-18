O elenco do Goiás voltou aos treinos nesta terça-feira (18) e iniciou a preparação para a decisão contra o Remo, que vale vaga na Série A de 2026. Os times se enfrentam no próximo domingo (23), no estádio Mangueirão, em Belém, na última rodada da Série B.\nO técnico Fábio Carille não possui desfalques além dos atletas que já estavam fora: Wellington Rato (lesão no ligamento cruzado do joelho direito) e Marcão (inflamação no tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo).\nGoiás encara desafios fora de campo pelo acesso\nO atacante Jajá não preocupa, apesar de ter sido substituído no 1º tempo da vitória diante do Novorizontino, na última rodada da Série B.\nO elenco do Goiás vai treinar em Goiânia até a próxima sexta-feira (21), data que embarca para Belém, onde encerrará a preparação no sábado (21).\nO time goiano está a uma vitória do acesso à Série A. Se vencer o Remo, no Mangueirão, conquistará vaga na elite nacional. Caso o duelo termine empatado, o clube goiano tem de torcer por derrota do Criciúma diante do Cuiabá, fora de casa, ou para que a Chapecoense não vença o Atlético-GO em casa.