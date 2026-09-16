O Goiás voltou aos treinos nesta quarta-feira (16) e iniciou a preparação para o jogo contra o Avaí. As novidades foram as presenças dos laterais Nicolas e Rodrigo Soares, além do centroavante Anselmo Ramon. O trio participou da atividade com o grupo, sem restrições.\nO Goiás ainda não atualizou a situação dos atletas. Os laterais estavam em transição física, enquanto o atacante fazia tratamento com o departamento médico. A evolução deles nesta semana definirá se podem voltar a ser relacionados.\nNicolas e Anselmo Ramon não atuam desde o dia 22 de agosto, no empate com o Cuiabá. Já Rodrigo Soares se lesionou no dia 28 do mês passado durante a vitória sobre o São Bernardo.\nJogadores do Goiás voltaram aos treinos após vitória sobre o Botafogo-SP (Rosiron Rodrigues / Goiás)\nO lateral direito Marcos Vinicius não participou da atividade. O clube esmeraldino também não divulgou atualização do caso do atleta, que sentiu desconforto muscular no último treinamento antes do jogo contra o Botafogo-SP.