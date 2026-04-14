O elenco do Goiás voltou aos treinos nesta terça-feira (14) e iniciou a preparação para enfrentar o Cuiabá pela 5ª rodada da Série B. A atividade ocorreu pela manhã no CT Edmo Pinheiro.\nA atividade contou novamente com a presença do volante Lucas Rodrigues, que está recuperado de duas entorses e pode voltar a ser relacionado diante do Cuiabá. O jogador de 18 anos faz trabalhos sem restrição e aprimora o condicionamento físico para voltar a ser utilizado. Ele não atua desde o dia 25 de fevereiro.\nAo longo da semana, o técnico Daniel Paulista vai testar alternativas no sistema defensivo principalmente. O treinador não contará com os laterais-direitos Diego Caito (recuperação de cirurgia de apendicite) e Rodrigo Soares (vai cumprir suspensão).\nComo não possui nenhum outro lateral-direito de ofício, a tendência é que o treinador improvise o volante Baldória na função. Outro alternativa, um pouco menos provável neste momento, é escalar o Goiás com três zagueiros: Ramon Menezes e Lucas Ribeiro disputaram uma posição neste cenário.