O meia-atacante Wellington Rato avançou em sua recuperação no Goiás e iniciou, nesta semana, trabalhos sem restrições com o restante do elenco esmeraldino. O jogador de 34 anos está recuperado de uma grave lesão no joelho direito e voltará a jogar pelo clube esmeraldino neste mês de agosto.\nEm imagens divulgadas pelo Goiás dos treinos desta semana, Wellington Rato aparece em atividades todos os dias sem nenhuma restrição com os demais companheiros, incluindo lances de divididas, troca de passes e finalizações, por exemplo.\nSua presença no jogo contra o Londrina, na próxima segunda-feira (10), dependerá da evolução física e da decisão do técnico Mozart, após análise junto ao departamento físico do Goiás. A chance ainda é pequena, mas é possível que o meia-atacante volte a ser relacionado na próxima rodada da Série B.