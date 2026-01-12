O meia-atacante Wellington Rato se juntou ao elenco do Goiás para dar sequência à recuperação de uma cirurgia. O jogador de 33 anos rompeu, por completo, o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito, no início de novembro do ano passado, e só deve voltar a atuar no segundo semestre de 2026.\nWellington Rato foi liberado pelo Goiás para se apresentar um pouco mais tarde que os demais companheiros, por estar em recuperação e impossibilitado de atuar neste momento. O jogador iniciou nesta segunda-feira (12) atividades no CT Edmo Pinheiro e seguirá sendo acompanhado pelos departamentos médico e físico do Goiás.\nPor causa da grave lesão, o meia-atacante renovou contrato com o Goiás. O novo vínculo é válido até o fim de novembro de 2026. A previsão é que o jogador volte a jogar entre junho e julho.