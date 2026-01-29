O Goiás recebe a Abecat nesta quinta-feira (29), às 19h30, na Serrinha, em confronto direto que pode valer a liderança do Campeonato Goiano, pela 6ª rodada. O duelo marca o encontro das duas melhores defesas do Goianão: o Goiás sofreu apenas um gol e possui a melhor defesa, enquanto a Abecat foi vazada apenas duas vezes e aparece logo em seguida.\n(Confira ao final do texto onde assistir, ingressos e as prováveis escalações)\nO clube esmeraldino ocupa a 4ª colocação, com 11 pontos, atrás justamente da Onça Preta, que soma 12. Em apenas sua segunda participação na elite do futebol goiano, a Abecat repete a boa campanha de 2025 e divide a pontuação com o vice-líder Vila Nova, ficando atrás apenas no saldo de gols.\nA única equipe ainda invicta no Goianão após cinco rodadas é o Goiás, com 73% de aproveitamento. O time soma três vitórias: duas goleadas por 4 a 0 sobre Goiatuba e Centro-Oeste, além do triunfo por 2 a 0 diante da Anapolina. Tambem tem dois empates: 0 a 0 com o Crac e 1 a 1 no clássico contra o Atlético-GO. O alviverde também tem o segundo melhor ataque da competição, com 11 gols marcados.