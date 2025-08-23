O Goiás encara o América-MG, neste sábado (23), com a missão de voltar a vencer na Série B após derrota no clássico para o Vila Nova e com a possibilidade de voltar à liderança da competição, mas principalmente com o desejo de afastar qualquer esboço de crise na corrida pelo acesso. Os times vão se enfrentar a partir das 18 horas, na Serrinha, pela 23ª rodada.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem, prováveis escalações e preço de ingresso)\nA semana do Goiás foi um pouco diferente, marcada por reuniões e conversas em tom de cobrança entre diretoria, comissão técnica e jogadores após a derrota no clássico para o Vila Nova, na rodada passada. O clima no clube esmeraldino foi diferente do habitual. A conclusão é que o time alviverde precisa ter postura distinta a partir do jogo contra o América-MG.