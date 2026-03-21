O Goiás estreia na Série B do Campeonato Brasileiro neste domingo (22), contra o América-MG, no Estádio Hailé Pinheiro, às 18 horas. O clube esmeraldino chega embalado pelo título goiano, após oito anos de jejum, pela classificação à 5ª fase da Copa do Brasil e por uma invencibilidade que já dura 17 partidas. A equipe busca o acesso e tenta repetir a boa campanha de 2025, mas sem a queda de rendimento na reta final que impediu o retorno à Série A.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem, preço de ingresso e escalações).\nSe não perder, o alviverde alcançará sua maior sequência invicta em início de temporada no século. Atualmente, soma 17 jogos (10 vitórias e 7 empates) em 2026, igualando a campanha de 2000, quando também chegou a 17 partidas, com 14 vitórias e três empates.\nNa última quinta-feira (19), o Goiás superou a marca de 2016, que era de 16 jogos (11 vitórias e cinco empates) sem derrota, ao vencer o Maringá-PR por 1 a 0 fora de casa, com gol de Anselmo Ramon, resultado que garantiu a classificação na Copa do Brasil.