As semifinais do Campeonato Goiano de 2026 estão definidas. O Goiás, como líder geral da competição, vai enfrentar a Anapolina, que avançou como 4ª colocada. Já o Vila Nova, que caiu para a vice-liderança na soma total de pontos após os jogos de volta, terá pela frente um clássico contra o Atlético-GO, 3º melhor do torneio.A Federação Goiana de Futebol (FGF) não confirmou, até o fechamento desta reportagem, as datas e horários dos jogos das semifinais. Devido às campanhas, Goiás e Vila Nova disputarão suas respectivas partidas de volta como mandantes, enquanto Anapolina e Atlético-GO jogarão o primeiro duelo em casa.Os quatro semifinalistas já garantem vaga na Copa do Brasil de 2027.O Goiás chega às semifinais depois de fazer a sua parte e firmar a liderança. Na soma da 1ª fase e das quartas de final, conforme dita o regulamento do Goianão, o esmeraldino chegou a 24 pontos, com sete vitórias, três empates e nenhuma derrota - é o único time que ainda não perdeu no campeonato. Além disso, possui a melhor defesa, com apenas três gols sofridos em dez jogos.A Anapolina chega com status de “zebra”. Na 1ª fase, terminou apenas em 6º lugar. Nas quartas, porém, eliminou a Jataiense, que era a 3ª colocada geral, e alcançou 16 pontos. Agora, a Rubra desafiará o Goiás na semifinal, assim como aconteceu em 2018, no ano do mais recente título alviverde. Naquela ocasião, a Xata ganhou a ida por 2 a 1, perdeu a volta pelo mesmo resultado, e o esmeraldino se classificou nos pênaltis (4 a 2).Goiás e Anapolina chegaram a se enfrentar pela 1ª fase do Goianão 2026. No dia 24 de janeiro, no Jonas Duarte, o esmeraldino levou a melhor no confronto e triunfou por 2 a 0, com gols de Luiz Felipe e Anselmo Ramon.O Vila Nova, por sua vez, só dependia de si para sustentar a liderança, que atingiu após os jogos de ida. No entanto, ao empatar com o Anápolis em 2 a 2 no Estádio Olímpico, na noite desta segunda-feira (16), ficou com 22 pontos e desperdiçou a oportunidade de evitar um clássico. O Tigre aposta no status de melhor ataque da competição, com 22 gols marcados até o momento (mais de dois gols por jogo).O Atlético-GO adota o discurso de que não é favorito ao título. Com 18 pontos, o Dragão se apoia no fato de ter vencido o clássico contra o Vila Nova na 1ª fase por 2 a 1, em pleno OBA. Além disso, o técnico Rafael Lacerda é o atual campeão estadual e, desde que surgiu no futebol goiano, pelo Vila Nova, não perdeu para nenhum rival, nem pelo Tigre e tampouco pelo Dragão - foram quatro vitórias e quatro empates.Dos quatro semifinalistas, apenas a Anapolina nunca levantou a taça, tendo sido vice-campeã em 1981, 1983 e 2000 (perdeu todas as decisões para o Goiás). O Vila Nova, atual campeão, soma um total de 16 títulos, contra 18 do Atlético-GO e 28 do Goiás. A mais recente conquista rubro-negra foi em 2024, e o esmeraldino ganhou pela última vez em 2018.