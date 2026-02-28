Goiás e Anapolina definem neste sábado (28) o primeiro time classificado à final do Campeonato Goiano de 2026. Os times se enfrentam na Serrinha, a partir das 16 horas, pelo jogo de volta da semifinal do Estadual.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações, arbitragem e preço de ingressos)\nQuem vencer avança à decisão. As equipes empataram por 2 a 2 no jogo de ida: o Goiás abriu 2 a 0, com gols no primeiro tempo, e cedeu igualdade à Rubra na etapa final. Um novo empate no confronto levará a definição do classificado para a disputa nos pênaltis.\nHá tabu em campo. Na história do Campeonato Goiano, o Goiás nunca foi eliminado pela Anapolina em confrontos diretos. Foram cinco eliminatórias em 1981, 1983 (duas em turnos diferentes), 2000 e 2018.\nO Goiás chega embalado para a decisão. Na última quarta-feira (25), o time esmeraldino bateu o Gama, por 5 a 4 nos pênaltis após empate por 2 a 2 no tempo normal, e avançou à 3ª fase da Copa do Brasil.