Em mais um confronto direto na reta final da Série B, o Goiás recebe o Athletico-PR na tarde deste sábado (1º), a partir das 16 horas, na Serrinha, pela 35ª rodada da competição. Após o tropeço na última vez em que jogou em casa, o esmeraldino precisa voltar a ganhar diante de sua torcida para seguir vivo na luta intensa pelo acesso à elite do Campeonato Brasileiro.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, horário e escalações prováveis)\nCom 55 pontos conquistados até o momento, o Goiás vem de uma inédita vitória fora de casa sobre o Criciúma por 2 a 1, resultado que colocou o time de volta no G4 ao fim da 34ª rodada. O triunfo deu confiança para o esmeraldino, que anteriormente tinha perdido por 3 a 1 para a atual vice-líder Chapecoense, em plena Serrinha, na estreia do técnico Fábio Carille.