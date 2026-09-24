O clássico deste sábado (26), entre Goiás e Atlético-GO, no Estádio da Serrinha, pela 30ª rodada da Série B, será a chance do reencontro de quem já esteve no lado contrário, mas acabou por atravessar a cidade e agora veste a outra camisa. Na partida entre dois postulantes à presença no G6, a famosa “lei do ex”, caracterizada por gols marcados contra um ex-clube, costuma funcionar também de outras formas. Pode ser numa assistência, numa intervenção defensiva, no gesto técnico que pode mudar o rumo do jogo.\nA “lei do ex” poderá ser aplicada por 12 personagens das duas equipes, dentro e fora de campo.\nO Goiás tem oito ex-atleticanos e todos eles têm pelo menos um título no Dragão: Rodrigo Soares e Nicolas (laterais), Luiz Felipe e Ramon Menezes (zagueiros), Wellington Rato e Jean Carlos (atacantes), Mozart (técnico) e Marcos Medeiros (preparador de goleiros).