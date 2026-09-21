Goiás e Atlético-GO vão disputar no próximo sábado (26) aquele que pode ser o último clássico do futebol goiano na temporada. Os clubes vão se enfrentar pela 30ª rodada da Série B e o confronto é decisivo pela ascensão na classificação do campeonato. A partida vai ser disputada no estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, a partir das 18h30.\nNa tabela da Série B, esmeraldinos e rubro-negros vão disputar o último clássico confirmado no ano. Porém, há possibilidade de pelo menos mais dois duelos entre clubes goianos nos playoffs que valem o acesso à Série A. Isso pode ocorrer caso equipes do Estado terminem em colocações (3º x 6º ou 4º x 5º) que definirão os confrontos dos playoffs.\nMandante do clássico do próximo sábado, o Goiás tem 57% de aproveitamento nos clássicos goianos em 2026. Em sete jogos, venceu três, empatou três e sofreu apenas uma derrota, com seis gols marcados e quatro sofridos.