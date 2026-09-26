Goiás e Atlético-GO se enfrentam neste sábado (26) em um clássico que pode ser decisivo para as equipes na busca pelo acesso à elite nacional nesta reta final da Série B. O confronto não definirá quem estará no grupo dos seis primeiros (G6) ao término da competição, mas quem vencer o duelo pode mudar o rumo do rival na sequência da Segundona. A partida será disputada no estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, a partir das 18h30, pela 30ª rodada.\nA equipe esmeraldina é, entre os clubes goianos, quem tem menores probabilidades de disputar o acesso à Série A, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). São 0,68% de chance de acesso direto (duas primeiras posições) e 10,3% de garantir posição entre 3º e 6º colocados (G6).\nGoiás x Atlético-GO: onde assistir, horário e escalações