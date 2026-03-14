O clássico Goiás e Atlético-GO é o que mais decidiu títulos do Goianão na história em finais diretas. Entre os atletas do lado esmeraldino que mais jogaram o confronto estão nomes como Harlei, Vitor, Amaral e Ernando. Todos eles fizeram parte do atual recorte da rivalidade, que protagonizou 11 finais do Estadual entre as temporadas de 2006 a 2026.O ex-zagueiro Ernando foi um dos que mais venceu o Goianão com a camisa do Goiás nos duelos contra o Atlético-GO. Foram três títulos em cinco decisões diante do rival rubro-negro. Ele foi campeão em 2009, 2012 e 2013.“A rivalidade com o Atlético-GO foi bem grande no período em que atuei. Sabemos como é a rivalidade com o Vila Nova, mas eu fiz parte desse momento que os duelos com o Atlético-GO foram mais frequentes em finais”, comentou o ex-defensor, que é cria da base do Goiás.Ernando subiu para o time profissional do Goiás justamente nos primeiros anos dos duelos entre esmeraldinos e rubro-negros em decisões, a partir de 2006.“Eu fiz a transição para o profissional em 2006. Subi na metade do Brasileiro, então meu primeiro Goiano foi em 2007. Nós tivemos uma hegemonia e sempre chegamos em finais. Por isso, falo que a rivalidade com o Atlético-GO é maior. Nunca enfrentei o Vila Nova em finais. Dessa forma, criou um ambiente maior de rivalidade com o Atlético-GO”, complementou Ernando, que disputou cinco finais contra o Atlético-GO e uma contra o Itumbiara (2008).O ex-zagueiro se recorda que a rivalidade entre Goiás e Atlético-GO existia dentro e fora de campo. “Nossa, tinha muita conversa. Do lado de lá (Atlético-GO) então, o Robston era o mais falador. O Pituca também falava bastante nas entrevistas. Dentro de campo eram muitas provocações, dos dois lados. Tinha que chegar firme para não deixar eles falarem demais”, contou Ernando.O ex-zagueiro diz que o título conquistado em 2009 é o que mais marcou. Ernando estava ainda prestes a completar três anos como atleta profissional e tinha participado de duas decisões do Goianão, em 2007 e 2008. Em ambas, o Goiás perdeu para Atlético-GO e Itumbiara, respectivamente.“A imprensa colocava que eu era pé frio. Em 2009, eu estava em uma sequência que chegou a três finais seguidas. Por isso, foi fundamental, ajudou a mudar status e a forma como as pessoas me viam. Foram dois vices até ganhar em 2009. Lembro que perdemos o primeiro jogo (2 a 1) e conseguimos reverter no segundo para conquistar o título”, explicou Ernando - o Goiás ganhou o jogo da volta por 2 a 0.Na rivalidade entre Goiás e Atlético-GO, Ernando é um dos jogadores que mais disputaram finais nos clássicos que decidiram o título goiano. Ele participou de nove das 20 partidas das decisões disputadas entre os rivais no período de 2006 a 2026. Este também é o número registrado pelo ex-volante Amaral.Pelo lado do Goiás, o ex-defensor só fica atrás do ex-goleiro Harlei e do ex-lateral direito Vitor, que participaram de metade (10) das partidas em finais entre Goiás e Atlético-GO no recorte dos últimos 20 anos.No número de títulos, Ernando, Amaral e Vitor venceram três títulos nas decisões contra o Dragão. Eles só ficam atrás de Harlei, que ganhou quatro vezes contra o Atlético-GO.Ernando esperava dois jogos equilibrados e até mesmo com a chance de empate no jogo de ida na atual decisão entre Goiás e Atlético-GO. No primeiro jogo, o time esmeraldino se impôs no estádio Antônio Accioly, venceu por 2 a 0 e deu passo importante para encerrar a seca de títulos no Estadual.O ex-zagueiro acredita que o Goiás não pode deixar de jogar e precisa impor seu ritmo para não ser surpreendido no jogo da volta, que será disputado neste domingo (15), a partir das 16 horas, na Serrinha.“Como o Atlético-GO mudou de treinador (Rafael Lacerda foi demitido e Eduardo Souza contratado), vai ter formação tática e até jogadores diferentes. O Goiás precisa impor seu jogo, como fez no primeiro jogo, ter a posse de bola e não tomar gol no início do jogo. Isso pode inflamar a equipe do Atlético-GO. O Goiás abriu vantagem e precisa continuar jogando como fez no primeiro jogo. Se conseguir ampliar essa vantagem, vai ser válido para voltar a ser campeão”, opinou o ex-jogador.