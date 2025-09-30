Goiás e Atlético-GO fecham a 29ª rodada da Série B, nesta terça (30), no clássico goiano que pode ser decisivo para os clubes na corrida pelo acesso à Série A. Enquanto o time esmeraldino tenta deixar a fase de oscilação para trás, a equipe rubro-negra vive seu melhor momento na competição e tenta ampliar a sequência de vitórias na Segundona.\n-Quem você acha que ficará na frente entre os times goianos na Série B do Campeonato Brasileiro? (1.3318759)\nPara comentaristas, a expectativa é que o clássico desta terça seja equilibrado. “A competição entra em sua reta decisiva, e os rivais compartilham o mesmo sonho, apesar de trajetórias muito diferentes. O Atlético-GO vive seu melhor momento na temporada, com seis jogos de invencibilidade e três vitórias seguidas, enquanto o Goiás atravessa instabilidade em resultados e já não tem tanta folga na classificação. Uma derrota pode custar a permanência no G4”, comentou Vinicius Moura, narrador da ESPN.