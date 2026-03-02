A Federação Goiana de Futebol confirmou nesta segunda-feira (2) as datas e horários dos jogos da final do Campeonato Goiano entre Goiás e Atlético-GO. Esmeraldinos e rubro-negros vão se enfrentar em duas partidas nos dois próximos finais de semana para definir o campeão goiano de 2026.\nO jogo de ida será neste sábado (7), a partir das 16 horas, no estádio Antônio Accioly. A partida será disputada no sábado por causa de compromissos que Goiás e Atlético-GO terão na semana seguinte pela Copa do Brasil - o time esmeraldino vai enfrentar Fluminense-PI ou Trem-AP em casa, enquanto o Dragão encara o Porto Velho-RO como visitante.\nA decisão do Goianão será no domingo (15), a partir das 16 horas, na Serrinha. O Goiás faz o jogo da volta como mandante por ter feito a melhor campanha ao longo da competição.