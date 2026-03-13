O capítulo final do Campeonato Goiano de 2026 será escrito neste domingo (15). Goiás e Atlético-GO decidem pela 11ª vez nos últimos 20 anos quem será o campeão do Goianão. A rivalidade entre esmeraldinos e rubro-negros domina o futebol goiano nas duas últimas décadas e mais uma vez terá a decisão na Serrinha. O segundo jogo da final será a partir das 16 horas.Na primeira partida da decisão, o Goiás abriu vantagem após vencer o Atlético-GO no estádio Antônio Accioly por 2 a 0. Os gols foram marcados pelo centroavante Anselmo Ramon, que é o artilheiro do Goianão ao lado de Dellatorre, do Vila Nova, ambos com sete gols.Por causa da vantagem, o time esmeraldino pode perder até por um gol de diferença que será campeão goiano. Ao Atlético-GO, restará fazer história neste domingo (15).O time rubro-negro precisa vencer por dois gols de diferença para forçar decisão nos pênaltis ou golear a partir de três gols de vantagem para virar o confronto no tempo regulamentar.A reviravolta do Atlético-GO terá de ser histórica pois é raro de ocorrer no Estadual. Em finais diretas do Goianão, nove vezes uma equipe abriu vantagem de dois gols na primeira partida. Apenas uma vez, no ano passado, ocorreu uma virada.Em 2025, o Anápolis fez 2 a 0 no jogo de ida contra o Vila Nova, que goleou por 3 a 0 na partida da volta para encerrar o jejum de quase 20 anos sem a conquista do Estadual.Acabar com o jejum é a meta do Goiás neste domingo (15). O time esmeraldino não conquista o Estadual desde 2018, há quase oito anos, quando superou a Aparecidense no Serra Dourada. Desde o primeiro título do Estadual em 1966, é o maior período da equipe esmeraldina sem vencer o Campeonato Goiano.O Goiás tem a chance de ser campeão invicto pela terceira vez na história. O time esmeraldino ainda não perdeu em 2026, são 15 jogos de invencibilidade, sendo 13 partidas no Estadual - as outras duas foram pela Copa do Brasil. Na história, o clube alviverde foi campeão invicto do Goianão em 1972 e 1975.O título do Goianão voltará a ser decidido na Serrinha. Será a quarta vez que a casa esmeraldina recebe o jogo do título do Goianão. Em 1999, a competição foi disputada no formato dos pontos corridos. O Goiás foi campeão com três rodadas de antecedência após golear o Itumbiara por 5 a 2 na Serrinha.O local voltou a receber jogos da final do Goianão nas temporadas de 2022 e 2023. Em ambas, o Atlético-GO superou o Goiás para ficar com o título. Na primeira edição, o Dragão venceu os dois jogos. Na última ocasião, há três anos, o time rubro-negro ganhou o primeiro jogo por 2 a 0. Na volta, o Goiás reverteu a vantagem após vencer no tempo regulamentar por 3 a 1. Nos pênaltis, o Atlético-GO venceu por 5 a 4 e comemorou mais um título goiano na casa do rival esmeraldino.Uma curiosidade sobre as duas finais entre Goiás e Atlético-GO na Serrinha é que a taça do Goianão não foi erguida na casa esmeraldina. Por opção, o Dragão decidiu ir, nos dois anos, para o Accioly, onde torcedores tiveram acesso ao estádio e o elenco ergueu o troféu.Goiás e Atlético-GO são os times que dominam o futebol goiano nos últimos 20 anos. Em decisões no período, apenas em duas ocasiões nenhum deles chegou à final. Na temporada de 2021, a decisão foi entre Vila Nova e Grêmio Anápolis - a Raposa ficou com o título. No ano passado, o Tigre encarou o Anápolis e foi campeão.Em todos os outros anos, Goiás e Atlético-GO ou um deles estiveram na final do Estadual. No número de títulos gerais no período, o Dragão conquistou nove taças, enquanto o clube esmeraldino foi campeão em oito ocasiões e pode igualar o rival rubro-negro neste domingo (15).Entre Goiás e Atlético-GO, foram 11 decisões desde 2006. É o ano que marcou o retorno do Dragão à elite estadual.No recorte, o Atlético-GO leva vantagem em títulos conquistados nas finais contra o Goiás. Foram seis conquistas do Dragão: 2007, 2011, 2014, 2019, 2022 e 2023. O clube esmeraldino ganhou o Estadual em quatro ocasiões: 2006, 2009, 2012 e 2013. Ou seja, nas últimas quatro decisões entre as equipes, o título ficou com a equipe rubro-negra.