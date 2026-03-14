O Atlético-GO iniciou a final do Goianão com a derrota de 2 a 0 para o Goiás, no último sábado (7), no Estádio Antônio Accioly. Distante dali, a cerca de 1,5 mil km, na cidade do Estreito (MA), um torcedor especial sofreu com o revés do Dragão: o camisa 10 e ídolo Anailson. Ele assistiu ao jogo enquanto preparava a festa de aniversário dele, no último domingo (8). Anailson celebrou 48 anos na companhia de familiares, ex-jogadores, boleiros do futebol amador e amigos. Agora, ele espera pela vitória rubro-negra dentro da casa alviverde, na Serrinha, neste domingo (15).\n“Como sempre acredito no Atlético-GO, é possível reverter a vantagem do adversário. Não é fácil. É preciso buscar o gol desde o início, fazer o gol no começo. O importante é o Atlético-GO marcar o gol, sair na frente”, sugere Anailson, que foi presenteado pelo clube, no aniversário, com duas camisas de jogo do Dragão.